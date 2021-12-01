Бийск: В Республике Алтай депутаты одобрили закон о QR-кодах

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В соседнем регионе парламентарии поддержали нововведения

Госсобрание Республики Алтай большинством голосов одобрило законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)» — известный также как закон о QR-кодах. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

За внесение изменений проголосовали 27 депутатов, против — 8, воздержались — 2.

При этом парламентарии сделали несколько замечаний к законопроекту. Например, депутаты поддержали необходимость заменить термин QR-код на «Паспорт здоровья», а также обсудили необходимость проведения медицинского обследования для ряда людей перед вакцинацией.

Из-за негатива россиян власти заменят термин «QR-код» другим

17:50, 29.11.2021 794

Бийский рабочий