ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: В России введут новые ограничения из-за «Омикрона»: коротко о COVID на 30 ноября

Горняк22
13 минут Ago

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ИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса

  • Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 вскоре объявит о мерах в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
  • За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев заражения COVID-19.
  • За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1209 человек.
  • Дмитрий Песков: реакция рынков на появление омикрон-штамма коронавируса «эмоциональная» и будет кратковременной, цитирует РБК.
  • На сегодняшний день в мире не зарегистрировано летальных исходов после заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
  • Ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
  • Существующие вакцины от коронавируса, скорее всего, смогут формировать иммунитет от омикрон-штамма инфекции, заявил в разговоре с РБК врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

В России введут новые ограничения из-за

Из-за негатива россиян власти заменят термин «QR-код» другим

17:50, 29.11.2021 564

 

Бийский рабочий

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