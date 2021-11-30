Бийск: В России введут новые ограничения из-за «Омикрона»: коротко о COVID на 30 ноября
0
ИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
- Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 вскоре объявит о мерах в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
- За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев заражения COVID-19.
- За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1209 человек.
- Дмитрий Песков: реакция рынков на появление омикрон-штамма коронавируса «эмоциональная» и будет кратковременной, цитирует РБК.
- На сегодняшний день в мире не зарегистрировано летальных исходов после заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
- Ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
- Существующие вакцины от коронавируса, скорее всего, смогут формировать иммунитет от омикрон-штамма инфекции, заявил в разговоре с РБК врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Из-за негатива россиян власти заменят термин «QR-код» другим
17:50, 29.11.2021 564