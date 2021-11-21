Бийск: В ряде районов Алтайского края из-за подорожания сложился острый дефицит угля

2

Дефицит сложился из-за резко взлетевших цен на уголь, который поставляется в регион из Кемеровской области

В Алтайском крае в ряде районов наблюдается нехватка угля для нужд населения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя Алтайского края. Проблемы с поставками угля отмечаются в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и некоторых других районах. В момент, когда в регионе уже установились зимние морозы, жители вынуждены завозить уголь из соседних районов.

— В связи с резким подорожанием угольной продукции, завозимой на территорию края из Кемеровской области, в Алтайском крае сложилась сложная ситуация по поставкам угля, предназначенного для реализации населению. Так, стоимость угля на угольных разрезах Кузбасса в июне 2021 года составляла по одной из марок от 1,5 тыс. за тонну, в октябре уже от 2,6 тыс. за тонну — увеличение в среднем на 60%. В то же время, на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом, — рассказали в Минстрое региона.

Сообщается, что в июне доставка угля из Кузбасса в Славгород стоила 800 рублей, в теперь ее стоимость приближается к 1,5 тыс. рублей. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

— В ситуации с обеспечением населения углем министерство в рамках своих полномочий оказывает содействие в решении проблемы муниципальным образованиям. По последним данным, запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн, что составляет более 100% от нормативного запаса. Эти запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках края. В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн.

В Минстрое отметили, что контроль за подвозом топлива в районы осуществляется в ежедневном режиме, в случае нарушения поставок топлива им выделяется уголь из резервного запаса Алтайского края. Кроме того, ведомство готовится проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.

На Бийской ТЭЦ совершенствуют систему сжигания топлива

14:23, 19.11.2021 766

Бийский рабочий