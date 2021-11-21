ГОРНЯК22 21.11.2021
Алтайский край

Бийск: В ряде районов Алтайского края из-за подорожания сложился острый дефицит угля

Горняк22
11 часов Ago

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Дефицит сложился из-за резко взлетевших цен на уголь, который поставляется в регион из Кемеровской области

В Алтайском крае в ряде районов наблюдается нехватка угля для нужд населения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя Алтайского края. Проблемы с поставками угля отмечаются в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и некоторых других районах. В момент, когда в регионе уже установились зимние морозы, жители вынуждены завозить уголь из соседних районов.

— В связи с резким подорожанием угольной продукции, завозимой на территорию края из Кемеровской области, в Алтайском крае сложилась сложная ситуация по поставкам угля, предназначенного для реализации населению. Так, стоимость угля на угольных разрезах Кузбасса в июне 2021 года составляла по одной из марок от 1,5 тыс. за тонну, в октябре уже от 2,6 тыс. за тонну — увеличение в среднем на 60%. В то же время, на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом, — рассказали в Минстрое региона.

Сообщается, что в июне доставка угля из Кузбасса в Славгород стоила 800 рублей, в теперь ее стоимость приближается к 1,5 тыс. рублей. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

— В ситуации с обеспечением населения углем министерство в рамках своих полномочий оказывает содействие в решении проблемы муниципальным образованиям. По последним данным, запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн, что составляет более 100% от нормативного запаса. Эти запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках края. В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн.

В Минстрое отметили, что контроль за подвозом топлива в районы осуществляется в ежедневном режиме, в случае нарушения поставок топлива им выделяется уголь из резервного запаса Алтайского края. Кроме того, ведомство готовится проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.

В ряде районов Алтайского края из-за подорожания сложился острый дефицит угля 1

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14:23, 19.11.2021 766

 

Бийский рабочий

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