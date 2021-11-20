ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: В России всем пациентам с ОРВИ будут проводить тест на COVID-19

Горняк22
5 часов Ago

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Глава Роспотребнадзора заявила, что соответствующее постановление уже вышло

Пациенты, у которых выявлены симптомы ОРВИ, будут в обязательном порядке обследованы на COVID-19. Об этом рассказала на совещании по вопросам развития генетических технологий России глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

— Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке, — сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что такая мера необходима, чтобы не упустить больных «более опасной инфекцией, чем все остальные».

В России всем пациентам с ОРВИ будут проводить тест на COVID-191

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07:42, 19.11.2021 994

Бийский рабочий

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