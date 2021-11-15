Бийск: В России на большие экраны вернется новогодняя комедия «Елки»

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Премьера новой части фильма «Елки» состоится за день до Нового года

Премьера новой, восьмой части новогодней саги «Елки» состоится 30 декабря, сообщает РИА Новости. Впервые «Елки» покажут одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Главные роли по традиции сыграют Сергей Светлаков и Иван Ургант, а режиссером фильма в этом году выступит Антон Богданов. «Елки 8» выходят под девизом «Когда все идет не так, возвращаются елки».

Как и предыдущие части фильма, он будет состоять из нескольких новелл, которые снимались в городах России: Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде, Зеленограде, Красноярске.

— Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых «Ёлках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи, — рассказал Сергей Светлаков.

В фильме также сыграли Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик и многие другие.

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Бийский рабочий