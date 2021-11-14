Бийск: В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19

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До конца года «Ареплевир» в инъекциях начнет поступать в ковидные госпитали

Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение, рассказали его разработчики – ГК «Промомед». Об этом пишет ТАСС.

— Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19, — рассказали в пресс-службе.

Полномасштабное производство препарата на базе АО «Биохимик» и его поставка в лечебные учреждения страны начнется в декабре 2021 года. В компании отметили, что «Промомед» первым в мире смог создать инъекционную форму фавипиравира, при том, что субстанция представляет собой нерастворимый порошок. Многоцентровое клиническое исследование под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность нового препарата при его применении в стационарах.

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09:14, 13.11.2021 861

Бийский рабочий