ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: В России прогнозируют рост тарифов на интернет и телевидение на 10%

Горняк22
20 часов Ago

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78% операторов готовы поднять тарифы в следующем году

В следующем году тарифные планы на домашнюю сеть интернет, телевещание и иные услуги проводной связи в стране могут увеличиться в среднем на 10%. Об этом сообщает газета «Известия».

— Почти половина операторов не исключают рост на 10% и более, 78% заявили, что готовы поднять тарифы, — показало исследование агентства TelecomDaily.

Как поясняют специалисты, это связано с подорожанием оборудования, которое закупается за границей. Наметился и дефицит комплектующих, нарушаются логистические цепочки.

— Логистические цепочки нарушились из-за пандемии, а предприятия по выпуску комплектующих периодически останавливаются, — пояснил глава TelecomDaily Денис Кусков.

Увеличению стоимости содействует и потребность выполнять условия «закона Яровой» о сохранении интернет-трафика абонентов и обеспечивать бесплатный доступ к социально важным сетевым ресурсам.

При этом федеральная антимонопольная служба России не увидела причин для роста тарифов на интернет и телевидение.

— В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста, — сообщили в федеральной службе.

В России прогнозируют рост тарифов на интернет и телевидение на 10%1

Минсельхоз ожидает подорожания молочных продуктов в России

12:49, 05.11.2021 823

Бийский рабочий

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