Бийск: В Республике Алтай готовятся к введнию системы QR-кодов

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Планируется, что к 29 ноября система будет работать на территории всей республики.

Уже с 15 ноября QR-коды введут в Майминском районе и Горно-Алтайске, так как там прирост заболевших самый высокий. С 29 ноября система начнет работать повсеместно. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Коды потребуются желающим посетить учреждения культуры, спортивные объекты, бассейны, а также предприятий общественного питания.

Отметим, что в Республике Алтай за прошедшую неделю зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусом, из которых 180 — в Горно-Алтайске и 75 — в Майминском районе.

В нерабочие дни власти республики планируют усилить рейды по соблюдению эпидемиологических мер. В настоящее время в девяти моногоспиталях региона развернуто 537 коек, из которых заняты более 460.

«Обойдемся без ТЦ!» В какие торговые центры и как пускают по QR-кодам в Бийске

15:14, 31.10.2021 8546

Бийский рабочий