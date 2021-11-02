Бийск: В Республике Алтай готовятся к введнию системы QR-кодов
0
Планируется, что к 29 ноября система будет работать на территории всей республики.
Уже с 15 ноября QR-коды введут в Майминском районе и Горно-Алтайске, так как там прирост заболевших самый высокий. С 29 ноября система начнет работать повсеместно. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.
Коды потребуются желающим посетить учреждения культуры, спортивные объекты, бассейны, а также предприятий общественного питания.
Отметим, что в Республике Алтай за прошедшую неделю зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусом, из которых 180 — в Горно-Алтайске и 75 — в Майминском районе.
В нерабочие дни власти республики планируют усилить рейды по соблюдению эпидемиологических мер. В настоящее время в девяти моногоспиталях региона развернуто 537 коек, из которых заняты более 460.
«Обойдемся без ТЦ!» В какие торговые центры и как пускают по QR-кодам в Бийске
15:14, 31.10.2021 8546