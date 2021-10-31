Бийск: В Роскачестве назвали овощ, который укрепит иммунитет осенью

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Эксперты Роскачества рассказали, что важно знать о свойствах тыквы, чтобы получить максимум полезных веществ.

Энергетическая ценность тыквы на 100 г. сырого продукта составляет всего лишь всего лишь 25–37 ккал, но полезных веществ в ней очень много: витамины А, В, РР, Т, С, медь, железо и цинк. Кроме того, витамин С в ее составе также укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусными заболеваниями.

Бета-каротин, содержащийся в тыкве, полезен для нормального функционирования глаз, а витамин Е замедляет процесс старения организма. Эксперты также рекомендуют употреблять этот осенний овощ при малокровии и атеросклерозе, для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Как сохранить в тыкве максимум витаминов

Самый полезный способ термической обработки этого овоща — запекание в духовке, которое позволит сохранить витамины и элементы. А любимая многими каша с тыквой — не самый здоровый вариант, в таком блюде содержится много простых углеводов.

Как и все свежевыжатые соки, тыквенный тоже рекомендуется разбавлять водой 1:1, чтобы не повышать кислотность желудка (в любом свежевыжатом соке большая концентрация органических кислот, которые повышают кислотность желудка). Людям с проблемами ЖКТ, такие соки лучше не пить.

Как выбрать и правильно хранить тыкву

В первую очередь, нужно следить за тем, чтобы тыква была зрелой (с плотной коркой), без существенных повреждений, с подсохшим хвостиком. Чем ярче цвет тыквы, тем она полезнее. В самых ярких плодах содержится максимальное количество бета-каротина — заверяют эксперты. При этом размер тыквы на ее вкус не влияет.

Не стоит покупать половинку овоща — в этом случае санитарно-гигиеническая безопасность продукта не гарантируется. Хранить целую тыкву можно от четырех месяцев до года при температуре 6-8 °C градусов — так она не потеряет питательных свойств. Разрезанную тыкву следует положить в холодильник, а использовать ее желательно в течение недели.

Тыквы бывают различных видов:

Крупноплодная тыква может храниться несколько месяцев и при этом не терять потребительских свойств. Большие плоды можно почистить и заморозить.

Твердокорая тыква, в отличие от крупноплодной, имеет более рыхлую мякоть, поэтому отлично подойдет для супов или пюре.

Мускатная тыква считается самой сладкой из популярных сортов. Благодаря плотной маслянистой консистенции и содержанию большого количества сахаров, этот вид тыквы можно употреблять и как десерт.

Королева осени: что приготовить из тыквы

18:53, 23.09.2021 1089

Бийский рабочий