Бийск: В Республике Алтай для пожилых людей возобновили режим самоизоляции

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Но такая мера на будет распространяться на тех, кто переболел менее полугода назад или сделал прививку

Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, отмененный в марте 2021 года, вновь введен в Республике Алтай. Он не будет распространяться на граждан, сделавших прививку от коронавируса, а также переболевших менее шести месяцев назад, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы главы правительства региона.

— Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, которые временно переведены на дистанционную работу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях, в том числе в садовых домах, — говорится в документе правительства РА.

Пожилые люди могут покидать дома для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, если деятельность предприятий, на которых они трудятся, не приостановлена, а также походов в магазин, выгула домашних животных и выноса мусора. Режим самоизоляции также не будет распространяться на граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19 менее полугода назад.

Добавим, что в Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал ввести изоляцию для людей старше 65 лет еще 7 октября, однако, соответствующий указ губернатором края так и не был подписан.

Оперштаб Алтайского края обсудил введение новых ограничений из-за COVID

16:23, 07.10.2021 2571

Бийский рабочий