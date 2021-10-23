Бийск: В России цены на сосиски и колбасы могут вырасти до 20%
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Производители колбас и сосисок предупредили о повышении цен на продукцию
Более 10 крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили рынок о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября — начала ноября. Об этом сообщают «Известия».
Предположительно скачок цен произойдет в конце октября — начале ноября. Речь идет о продукции таких известных холдингов, как «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и др.
Это связывают с сокращением объема поголовья на предприятиях. Кроме того, сами производители говорят о росте цен на продукцию подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин.
В Минсельхозе отмечают, что правительство старается стабилизировать цен в этом секторе рядом принятых мер. Помимо этого в 2021 году производителям данной отрасли дополнительно выделят 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов.
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