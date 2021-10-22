Бийск: В российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы

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Российским школьникам продлят каникулы до 7 ноября, с таким заявлением выступило Минпросвещения РФ.

В ведомстве готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику.

— В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ, — говорится в сообщении.

В регионах, где школы учатся по модульной системе, а неделя отдыха начинается 15 ноября, нерабочая неделя добавится к действующей каникулярной сетке.

В ведомстве отметили, что дополнительные дни будут именно выходными, учится дистанционно в это время школьники не будут.

Кроме того, в детских садах страны на время нерабочих дней 30 октября – 7 ноября организуют дежурные группы.

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17:20, 21.10.2021 464

Бийский рабочий