Бийск: В России планируют навести порядок на рынке похоронных услуг

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В России могут установить единые требования к похоронным агентствам, кладбищам и ритуальным услугам

Минстроем разработан проект закона о похоронном деле, где закрепляются общие для всей страны принципы госполитики в сфере похоронного дела, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве.

Сейчас организация похорон — вопрос муниципалитетов, у которых на это зачастую нет ни достаточных полномочий, ни средств. Это, в частности, дает возможность бесконтрольно работать в этой сфере недобросовестным предпринимателям.

Однако к 2030 году могут быть законодательно установлены единые требования к агентствам ритуальных услуг, кладбищам, качеству услуг.

— Удивительно, но сейчас можно предлагать услуги по захоронению, не имея прав на необходимое для этого место, в надежде договориться с кладбищем после получения заказа. Эта часть похоронного дела должна лицензироваться, — отмечает с беседе с корреспондентом «Российской газеты» Петр Шелищ, председатель Союза потребителей РФ.

А вот в части изготовления и продажи гробов и ритуальных принадлежностей, услуг по подготовке могилы, уходу за ней, наоборот, надо устранять препятствия для добросовестной конкуренции.

Кроме того, предполагается установить предельные цены на ритуальные услуги — подготовку и закапывание могил.

Важно также установить адекватный размер пособия на погребение. Сейчас оно иногда не превышает 6 тысяч рублей.

Кроме того, появится возможность получения участков для семейных захоронений на платной основе.

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15:03, 12.10.2021 6818

Бийский рабочий