ГОРНЯК22 18.10.2021
Алтайский край

Бийск: В районе Треста и в Заречье Бийска 18 октября отключат электричество

Горняк22
12 часов Ago

0

Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях.

18.10.21 с 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами на электрооборудовании будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Ленинградская 36,38,40,
  • ул. Ломоносова 39,35,37,35/1,39/1,37/1 ,
  • ул. Пугачева 15,13.

С 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена э/энергия от ТП-406 по адресам:

  • пер. Красноярский, 44Д-44Г,
  • ул. Герцена 69-91,54-60,
  • пер. Достоевского, 62-80,37-43,
  • ул. Дальняя 47-53,22-36,
  • м-ны Мастер-камаз; Торг.павильон; м-н на дальней (ул. Дальняя,53),
  • ул. Дальняя,36 (оздоров.центр); Архив (ул.Дальняя,47),ул. Дальняя, 47б-ж,
  • ул. Крайняя, 26,48,48а,
  • ООО Сиб-лес; ООО Предгорный;
  • пер. Соколовский, 38-44,35,35А,37,
  • пер.Соколовский, 26-34,
  • ул. Дальняя, 29А-45 (верх),
  • ул.Крайняя, 44-46,
  • пер.Красноярский, 42,44,44А,44Б,
  • пер.Достоевского, 31,33,58
  • ,ООО Остермиллер, (пер.Красноярский,48Б).

С 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена э/энергия от ТП-130 по адресам:

  • пер.Красноярский 22-24,
  • ул.Садовая 36-56,7-25,
  • ул.Кр.октябрьская 85-111,
  • пер.Соколовский 8-14,9-21,
  • Киоск(пер.Соколовский-9),Киоск Енисейской Фабрики,(ул.Кр.октябрьская-91),Киоск товары для сада(ул.Кр.октябрьская-190),СТО. Хантер(ул.Кр.октябрьская-87),Магазин стройматериалы (ул.Кр.октябрьская-95) (МЭС).

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Торговый комплекс с тракторами хотят возвести в барнаульских новостройках

Горняк22: Торговый комплекс с тракторами хотят возвести в барнаульских новостройках

Горняк22
12 часов Ago
Проект торгово-выставочного комплекса на ул. Власихинской, 198 Фото: Дмитрий Дмитриев В Барнауле в окружении новостроек решили построить торгово-выставочный комплекс сельхозтехники....

Читать по теме:

ВТОПЕ: