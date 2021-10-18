Бийск: В районе Треста и в Заречье Бийска 18 октября отключат электричество
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Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях.
18.10.21 с 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами на электрооборудовании будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
- ул. Ленинградская 36,38,40,
- ул. Ломоносова 39,35,37,35/1,39/1,37/1 ,
- ул. Пугачева 15,13.
С 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена э/энергия от ТП-406 по адресам:
- пер. Красноярский, 44Д-44Г,
- ул. Герцена 69-91,54-60,
- пер. Достоевского, 62-80,37-43,
- ул. Дальняя 47-53,22-36,
- м-ны Мастер-камаз; Торг.павильон; м-н на дальней (ул. Дальняя,53),
- ул. Дальняя,36 (оздоров.центр); Архив (ул.Дальняя,47),ул. Дальняя, 47б-ж,
- ул. Крайняя, 26,48,48а,
- ООО Сиб-лес; ООО Предгорный;
- пер. Соколовский, 38-44,35,35А,37,
- пер.Соколовский, 26-34,
- ул. Дальняя, 29А-45 (верх),
- ул.Крайняя, 44-46,
- пер.Красноярский, 42,44,44А,44Б,
- пер.Достоевского, 31,33,58
- ,ООО Остермиллер, (пер.Красноярский,48Б).
С 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена э/энергия от ТП-130 по адресам:
- пер.Красноярский 22-24,
- ул.Садовая 36-56,7-25,
- ул.Кр.октябрьская 85-111,
- пер.Соколовский 8-14,9-21,
- Киоск(пер.Соколовский-9),Киоск Енисейской Фабрики,(ул.Кр.октябрьская-91),Киоск товары для сада(ул.Кр.октябрьская-190),СТО. Хантер(ул.Кр.октябрьская-87),Магазин стройматериалы (ул.Кр.октябрьская-95) (МЭС).