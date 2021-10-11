ГОРНЯК22 11.10.2021
Алтайский край

Бийск: В Республике Алтай обязали прививаться от COVID новые категории граждан

Горняк22
2 часа Ago

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Решение принял региональный Роспотребнадзор.

В Республике Алтай расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинацию от коронавируса, об этом говорится на сайте регионального ведомства. Теперь прививку также должны будут сделать сотрудники:

  • производств (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь);
  • доставки товаров и продуктов питания;
  • добычи сырья (рудников, шахт, электростанций);
  • управления многоквартирными жилыми домами;
  • транспортной инфраструктуры;
  • культуры и искусства;
  • организации показов кинофильмов в кинотеатрах;
  • организации выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе  праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб;
  • организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Исключением являются люди, имеющие противопоказания к прививке. Изменения в действующее постановление внесено 7 октября 2021 года.

Роспотребнадзор республики намерен до 1 декабря охватить прививками от коронавируса не менее 80% взрослого населения.

Отметим, что Республика Алтай на сегодняшний день входит в небольшое число регионов, которые имеют коэффициент распространения инфекции ниже единицы, то есть число вновь заболевших сокращается. Алтайский край при этом находится в границах показателей от 1,1 до 1,01, что считается критическим уровнем.

В Республике Алтай обязали прививаться от COVID новые категории граждан1

СМИ: в Алтайском крае могут ввести новый локдаун

09:20, 10.10.2021 16329

Бийский рабочий

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