Бийск: В Республике Алтай обязали прививаться от COVID новые категории граждан
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Решение принял региональный Роспотребнадзор.
В Республике Алтай расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинацию от коронавируса, об этом говорится на сайте регионального ведомства. Теперь прививку также должны будут сделать сотрудники:
- производств (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь);
- доставки товаров и продуктов питания;
- добычи сырья (рудников, шахт, электростанций);
- управления многоквартирными жилыми домами;
- транспортной инфраструктуры;
- культуры и искусства;
- организации показов кинофильмов в кинотеатрах;
- организации выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб;
- организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Исключением являются люди, имеющие противопоказания к прививке. Изменения в действующее постановление внесено 7 октября 2021 года.
Роспотребнадзор республики намерен до 1 декабря охватить прививками от коронавируса не менее 80% взрослого населения.
Отметим, что Республика Алтай на сегодняшний день входит в небольшое число регионов, которые имеют коэффициент распространения инфекции ниже единицы, то есть число вновь заболевших сокращается. Алтайский край при этом находится в границах показателей от 1,1 до 1,01, что считается критическим уровнем.
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09:20, 10.10.2021 16329