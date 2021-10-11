Бийск: В России создадут маршрут по регионам Сибири, где любит отдыхать Путин

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Россияне очень часто интересуются местами, в которых отдыхает президент.

Ростуризм намерен создать туристический маршрут по местам, где любит отдыхать президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфаксу». В ведомстве пояснили, что россияне очень часто интересуются, где путешествует президент.

— Люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент, — сообщили в пресс-службе.

Планируется, что маршрут пойдет по нескольким регионам Сибири. Проект маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Новый маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам.

— Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать — остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа, — добавили в Ростуризме.

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18:22, 09.10.2021 1570

Бийский рабочий