Бийск: В российских школах вернут пятибалльную систему оценки по физкультуре

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Поручение об этом дал президент России Владимир Путин.

Путин поручил скорректировать требования к школьным аттестатам, исключив возможность выставления итоговой отметки «зачтено» по физкультуре. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта на сайте Кремля.

— Обеспечить внесение в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок заполнения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, изменений, направленных на исключение возможности выставления итоговой отметки «зачтено» по учебному предмету «Физическая культура», — говорится в документе.

Однако «зачет» по физре в школах все же останется, но только для учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе.

Поручение должно быть выполнено в срок до 30 июня 2022 года. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает ТАСС, применение с этого года системы «зачет — незачет» во время заседания совета вызвало недоумение у президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой. Она заявила, что подобная практика уже была в «лихие 1990-е», и оказала негативный эффект на мотивацию школьников к систематическим занятиям физкультурой и на состояние их здоровья.

Путин призвал профильные ведомства отреагировать на слова Винер-Усмановой, отметив, что в ее словах «есть то, к чему надо прислушаться».

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16:13, 29.09.2021 728

Бийский рабочий