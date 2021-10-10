Бийск: В Республике Алтай приостановлены авиаперевозки по местным маршрутам

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Малые аэропорты не могут выполнить новые требования безопасности.

Из-за новых требований к безопасности малых аэропортов в Республике Алтай, Томской области и Забайкалье закрыты авиаперевозки по местным маршрутам, сообщает РБК.

Данную информацию подтвердили в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Аэросервис» — это единственные перевозчики между малыми аэропортами в названных регионах. А так же в министерстве регионального развития Республики Алтай.

Малые аэропорты не могут выполнить новые требования безопасности, введенные правительственным постановлением № 1603 от 5 октября 2020 года.

Как пояснил, основной владелец перевозчика Андрей Богданов, администрации регионов заранее уведомили об остановке полетов.

Сообщается, что население районов республики негативно воспринялось новость о прекращении полетов.

— Сейчас начинается осенне-зимний сезон: на перевалах снег и гололед, поэтому они зачастую закрыты, по ним не проехать на автомобильном транспорте, — пояснил гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов.

«Сибирская легкая авиация» совершала полеты три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные населенные пункты — села Кош-Агач и Усть-Кокса.

Бийский рабочий