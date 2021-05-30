Бийск: В России вступают в силу новые правила выдачи загранпаспортов

0

В России с 30 мая вступят в силу новые правила выдачи заграничных паспортов

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ МВД.

Изначально сообщалось, что тем, кто проживает за рубежом, придется приехать в Россию для получения загранпаспорта. Позже сообщение изменили, уточнив, что живущие за границей могут получить загранпаспорт и за пределами России.

Изменения затронули случаи утраты заграничного паспорта. Теперь право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность документ смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Остальным придется заплатить 2 тыс. руб. за восстановление паспорта старого образца и 5 тыс. за документ нового образца.

Также добавим, что в начале апреля в российские COVID-сертификаты внесли данные о загранпаспорте. На портале госуслуг была запущена услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации от коронавируса на английском языке.

Бийский рабочий