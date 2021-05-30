Бийск: В России хотят наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными
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С таким предложением выступает служба ГИМС – изменения могут внести в новый Кодекс об административных правонарушениях
МЧС России предложило прописать ответственность в Кодексе об административных правонарушениях за отдых с животными на пляжах. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.
— В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП, — сообщил Андрей Печенин.
Отмечается, что сейчас ответственность для отдыхающих на пляжах с животными в КоАП не установлена.
1 января 2021 года в России вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.
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14:40, 28.05.2021 690