Бийск: В России хотят наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

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С таким предложением выступает служба ГИМС – изменения могут внести в новый Кодекс об административных правонарушениях

МЧС России предложило прописать ответственность в Кодексе об административных правонарушениях за отдых с животными на пляжах. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

— В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП, — сообщил Андрей Печенин.

Отмечается, что сейчас ответственность для отдыхающих на пляжах с животными в КоАП не установлена.

1 января 2021 года в России вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.

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14:40, 28.05.2021 690

Бийский рабочий