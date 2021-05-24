Бийск: В российских школах появится учебник по налогообложению

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ФНС разрабатывает учебник с информацией о налогах.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) готовит учебник для школ, где изложит материалы о налогах в доступной форме. Об этом в рамках марафона «Новое знание» заявил глава ФНС Даниил Егоров, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в учебном пособии школьникам объяснят, откуда взялись налоги, на что они идут и как вообще работает налоговая система и налоговое законодательство в России.

По словам Егорова, книга будет доступна и в интернете в электронном формате. В основном пособие будет предназначено для учеников 10-11 классов, которые уже определились с тем, что будут дальше делать в жизни. Таким образом авторы инициативы хотят дать возможность подросткам лучше понять налоговую систему в России в «доступной и понятной форме».

Бийский рабочий