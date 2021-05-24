Бийск: В РПЦ выступили за запрет охоты в развлекательных целях

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Охота должна оставаться только для регулирования популяции животных, но не быть развлечением для граждан, считает представитель духовенства.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить в России охоту как хобби. Об этом он сообщил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает РИА Новости.

По его мнению, следует оставить охоту лишь для необходимого сокращения того или иного вида животных. И заниматься этим должны специалисты, имеющие специальную лицензию.

— Если охота необходима в целом для уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию, – сказал представитель духовенства.

Что касается охоты как развлечения, по мнению митрополита Илариона, она должна быть запрещена вовсе.

Бийский рабочий