Бийск: В России могут резко вырасти цены на сахар

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На это могут повлиять ранее введенные государством ценовые ограничения.

В следующем году в России могут резко вырасти цены на сахар. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном производстве.

По данным источника, рост цены может быть связан с дисбалансом на рынке, некачественным урожаем и введенными государством ценовыми ограничениями, которые заканчиваются в начале лета 2021 года.

Также эксперты отмечают, что в этом году из-за сильных дождей на юге России сбор сахарной свеклы может начаться сильно позже обычного. Существующего объема сахара может не хватить населению страны, поэтому в настоящее время продажи регулируются контрактами.

Как сообщает «Коммерсантъ» , заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков также отметила, что стоимость сахара в России может вырасти. Однако причиной она назвала — отставание в этом году сева сахарной свеклы.

Сообщается, что в настоящее время кабмин России обдумывает новые меры по сдерживанию цен на сахар, а также планирует переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании, что может позволить предприятиям по производству сахара поставлять продукцию в розницу.

Минсельхоз будет квотировать поставки сахара в торговлю

17:44, 05.04.2021 656

Бийский рабочий