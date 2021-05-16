Бийск: В России ожидают резкого роста цен на автомобили

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Апрель 2021 года стал беспрецедентным по росту продаж новых автомобилей в России.

Новые автомобили в РФ в ближайшее время будут только дорожать. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор аналитического агентства «АвтоСТАТ» Сергей Целиков.

Если курс рубля к доллару и евро останется на прежнем уровне, цены вырастут еще на 10%, но если доллар подрастет хотя бы до 80 рублей, машины подорожают на все 15%, предупредил эксперт.

Кроме того, причиной подорожания может стать сложившийся дефицит при повышенном спросе на некоторые модели разных автопроизводителей. В апреле 2021 года было продано 151 964 автомобиля, что на 113 042 больше по сравнению с апрелем 2020 года, сообщили в Ассоциации.

Целиков отметил, что сейчас мало автомобилей в наличии, в основном все под заказ.

— Пока непонятно, каким будет выход из кризиса после пандемии, но нынешний повышенный спрос — это неожиданность для многих, — подчеркнул эксперт.

Бийский рабочий