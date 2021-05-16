Бийск: В Республике Алтай могут вновь ввести строгие ограничения из-за COVID

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В Республике Алтай отмечается рост числа заболевших коронавирусом.

За четыре дня недели, с понедельника по четверг, выявлен 31 случай заболевания, заболевшие выявлены в Горно-Алтайске и пяти районах республики, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Роспотребнадзор региона связывает происходящее с пренебрежением мерами профилактики. Сотрудники ведомства отмечают, что мониторинг публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях показал: несмотря на установленные запреты и ограничения, повсеместно в течение нерабочих дней проводились массовые мероприятия, участники которых не соблюдали элементарные меры профилактики: ношение масок и социальную дистанцию.

— Мы все расслабились, очень быстро забыли, что происходило в республике в октябре и ноябре 2020 года. Если заболеваемость продолжит расти, мы вынуждены будем вновь вводить строгие ограничения и запреты, – прокомментировал ситуацию главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов.

Он призывал всех вспомнить о необходимости соблюдения антиковидных мер: часто мыть руки, носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, воздержаться от участия в массовых мероприятиях. .

Бийский рабочий