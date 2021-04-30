ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: В Роспотребнадзоре рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху

Горняк22
8 часов Ago

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Во всех международных рекомендациях яйца выступают в качестве необходимой части здорового рациона.

На Пасху можно употребить два-три яйца, такое количество не навредит здоровью. Однако в неделю следует есть не более четырех яиц. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Врач отметила, что нет ничего страшного в том, чтобы съесть на праздник несколько яиц, но если постоянно злоупотреблять ими, то может произойти избыток калорий.

— Только яйца не нужно есть тем, у кого аллергия на желток или белок, или же какие-то заболевания желчного пузыря, а также — поджелудочной железы, — рассказала Провоторова.

Специалист также назвала яйцо одним из самых полезных продуктов, потому что в нём содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, холин, витамины А, Е, D. При этом следует ограничить потребление яиц при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы.

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху1

Эксперты оценили, во сколько обойдется праздничный стол на Пасху

18:42, 29.04.2021 232

Бийский рабочий

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