Бийск: В России для школьников предлагают ввести лекции по диетологии

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Председатель комитета Совфеда высказала предложение ввести в школах регулярные лекции диетологов на тему «Здоровое питание и образ жизни».

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». Копии обращений на имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, сообщает RT.

— В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов, — говорится в обращении.

По словам Волынец, данные уроки будут способствовать решению задач по профилактике детского ожирения.

Предлагается не реже одного раза в три месяца проводить в школе лекции с участием врачей-диетологов, в ходе которых лектор будет отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определённых продуктов и помогать составлять план питания.

По мнению автора, к реализации данного курса, проведению лекций, мастер-классов, тренингов можно подключить спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения и специалистов, чья работа связана со здоровым образом жизни.

Добавим, что в России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы.

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18:15, 25.02.2021 1807

Бийский рабочий