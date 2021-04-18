Бийск: В Роскосмосе показали кадры возвращения космонавтов МКС на Землю

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Корабль приземлился в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказгана в Казахстане.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана, трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Первым приземлился командир корабля Сергеем Рыжиков, а затем бортинженеры — Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

Состояние экипажа оценивается положительно, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в «Твиттере»:

— На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю! – написал Рогозин.

Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля «Звезда», хотя незначительная утечка воздуха продолжилась, сообщает РИА Новости.

Бийский рабочий