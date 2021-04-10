Бийск: В России упростили взыскание компенсации морального ущерба с работодателя

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Потребовать компенсацию морального вреда, нанесенного работнику, теперь можно в течение трех месяцев после признания судом самого факта.

Поводом для обращения в суд может быть невыдача зарплаты, проблемы во взаимоотношениях с руководством, любые рабочие моменты.

Но прежде, даже если факт нарушения признавался судебным решением, а сами права восстанавливались, работнику сложно было получить компенсацию морального вреда — на законодательном уровне отсутствовали сроки обращения в суд. Сейчас их установили — три месяца, сообщает «Российская газета».

При этом была и остается возможность заявить требование о возмещении морального вреда вместе с основным иском. Отдельное обращение в суд за компенсацией уже после рассмотрения самого дела — явление редкое, так что поправки коснуться лишь небольшого числа работников.

Однако, хотя в исках обычно люди и просят значительные суммы морального вреда, суды, взыскивают мизерные суммы. Стандартный диапазон — от 1 до 10 тыс. руб.

Бийский рабочий