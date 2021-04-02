Бийск: В Роспотребнадзоре допустили завершение пандемии COVID-19 к августу

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Из-за сезонности вируса заболеваемость COVID-19 летом может сильно снизится.

Коронавирус в России может завершиться к августу, когда у многих людей сформируется иммунитет к инфекции. Об этом РИА Новости заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам эксперта, из-за сезонного характера COVID число случаев заболевания, вероятнее всего, снизится всего лишь до сотен или даже единиц. В масштабах России эти показатели несущественны.

— Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится, — сказал Малеев.

Однако, как отметил специалист, расслабляться не стоит, так как к осени может наступить новая волна инфекции.

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Бийский рабочий