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Алтайский край

Бийск: В России начнут возвращать деньги за отдых детей

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Программа туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок может быть запущена в России.

Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

— Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодёжного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путёвок для поездок по России, — цитирует ТАСС пресс-службу Чернышенко.

Отмечается, что начало реализации данной программы запланировано на лето этого года. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка необходимо расширить, а также увеличить его размер для молодежи. Глава государства добавил, что попросит правительство над этим подумать.

В России начнут возвращать деньги за отдых детей1

Алтайский край стал одним из самых популярных направлений среди туров с кешбэком

14:51, 28.08.2020 1006

Бийский рабочий

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