Бийск: В России начнут возвращать деньги за отдых детей

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Программа туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок может быть запущена в России.

Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

— Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодёжного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путёвок для поездок по России, — цитирует ТАСС пресс-службу Чернышенко.

Отмечается, что начало реализации данной программы запланировано на лето этого года. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка необходимо расширить, а также увеличить его размер для молодежи. Глава государства добавил, что попросит правительство над этим подумать.

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14:51, 28.08.2020 1006

Бийский рабочий