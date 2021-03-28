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Алтайский край

Бийск: В России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Общественники считают, что это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к данной продукции.

С идей о запрете продажи алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли с детьми выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Письмо с соответствующим предложением она направила главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает RT.

Волынец пояснила, что родители не редко посещают магазины и алкомаркеты вместе с детьми, покупая в их присутствии сигареты или алкоголь. По её мнению, это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к данной продукции, который способен повлиять на формирование пристрастия к вредным привычкам, оказать негативное влияние на ребёнка и на его здоровье в будущем.

В своем обращении общественница напомнила о инициативе Минздрава принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодёжи и снижение потребления табака среди детей и подростков.

Ирина Волынец Минпромторг рассмотреть целесообразность внесения предложенных ею изменений в действующее законодательство.

Ранее «БР» сообщал, что на Алтае могут запретить продажу подросткам энергетических напитков и приборов, содержащих сжиженный углеводородный газ.

В России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми1

В Алтайском крае намерены запретить продавать детям энергетики и зажигалки

17:10, 25.03.2021 667

Бийский рабочий

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