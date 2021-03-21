ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В России с 1 мая изменятся правила покупки машин с пробегом

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Покупать и продавать автомобили через интернет водители смогут уже 1 мая.

С 1 мая в России в силу вступит приказ Минцифры, который разрешит оформлять и подписывать договоры купли-продажи автомобилей через портал Госуслуги. Пользователи портала смогут подписывать документы при помощи электронной подписи и отправлять на регистрацию в ГИБДД.

Продавать и покупать транспортные средства на Госуслугах смогут лишь физлица, и только в сегменте автомобилей с пробегом. При этом юридическое лицо или официальный дилер не смогут выступать одной из сторон сделки, потому что личный кабинет на портале доступен для открытия лишь физлицам.

Кроме подачи заявления на портале Госуслуги, для совершения сделки продавцу необходимо загрузить в систему полный пакет документов на машину: начиная от ПТС и заканчивая полисом ОСАГО при его наличии. А при желании сохранить госномер авто до регистрации следующего транспортного средства придется писать отдельное заявление в Госавтоинспекции.

Новый формат заключения сделок поможет сделать покупку авто проще и прозрачнее, считают эксперты портала Autonews. Все данные о продавце и покупателе будут заполняться автоматически из базы данных Госуслуг.

Кроме того, при совершении сделки через Госуслуги покупатель получит больше возможностей для проверки юридической чистоты транспортного средства. Например, сможет ознакомиться с техническими характеристиками и историей авто, узнать количество владельцев, а также факт нахождения в розыске и проверить машину на залог в банке.

Бийский рабочий

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ГОРНЯК22

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