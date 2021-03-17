Бийск: В России ужесточат наказание для пьяных водителей

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МВД решило увеличить срок лишения свободы для пьяных водителей.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает «Коммерсантъ». Максимальный срок заключения для пьяниц-рецидивистов за рулем теперь будет составлять не два, а три года. Поправки в Уголовный кодекс уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Правке подверглась ст. 264.1 УК, устанавливающая санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) и имеют статус «подвергнутых административному наказанию». Если такой гражданин снова пойман пьяным за рулем в течение года, он становится преступником. Суд может назначить штраф 200–300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

Для тех, кто ранее был судим по ст. 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тыс. руб., исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет.

В МВД отмечают, что действующее наказание не служит для автомобилистов уроком — нетрезвые водители садятся за руль даже после лишения прав и судимости.

Бийский рабочий