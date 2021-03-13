Бийск: В России впервые за долгое время сократилась ожидаемая продолжительность жизни

3

Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на два года.

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась на два года. Согласно документу, который опубликовал telegram-канал «Майский указ», на фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни сократилась на два года — с 73,3 в 2019 году до 71,1 в 2021. Близкие к правительству источники РБК подтвердили эти данные.

Продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года. Росстат прогнозирует, что вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году. В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Отметим, что в 2020 году власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

Бийский рабочий