Бийск: В России назвали регионы, ставшие лидерами и аутсайдерами по темпам вакцинации

1

В Алтайском крае, судя по общероссийским данным, темпы пока на уровне ниже средних.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили не менее 3,23 млн россиян, следует из данных региональных минздравов, опрошенных РБК. Лидируют по темпам вакцинации Москва и регионы Дальнего Востока, в аутсайдерах — Северный Кавказ. Все данные по регионам РБК опубликовал в сводной таблице, где видно на каком уровне сейчас находится вакцинация в том или ином регионе России.

Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Эти данные получены от региональных оперативных штабов и министерств здравоохранения, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей.

Наиболее активно вакцинация проходит в Сахалинской области, где к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили более 5,1% жителей (25 тыс. человек). К ней приближаются Москва с показателем 4,73% и Магаданская область с 4,2%.

Алтайский край пока находится на уровне ниже среднего – край в числе регионов, где привито от 1 до 2% всего населения.

По сообщению Минздрава Алтайского края, в конце минувшей недели в регион поступила новая партия вакцины в количестве 14200 доз. Таким образом, край получил 66542 комплекта. Все они распределены между 81 медицинской организацией. В прививочной компании уже участвуют все районные больницы, постепенно прививая пациентов согласно сформированным заранее спискам.

Ежедневно в Алтайском крае, по данным Минздрава, прививается более 3 тысяч человек. Среди привитых жителей края больше половины старше 60 лет, а 44 человека — старше 90 лет.

По данным на 22 февраля в крае привито 45 064 (+1 721 за сутки) человека, в том числе: 32 608 (+1 168) человек получили первую прививку; 12 456 (+553) человек полностью привиты (получили две прививки).

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 февраля заявил журналистам, что, согласно расчетам иммунологов, к середине лета иммунитет появится примерно у 60% жителей страны, что позволит встретить август «с открытым забралом».

В Бийске еще одна больница приступила к вакцинации населения от коронавируса

15:50, 16.02.2021 3311

Бийский рабочий