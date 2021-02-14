Бийск: В России могут изменить телефонные номера для звонков по межгороду • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

0

Переход на новую систему набора номеров запланирован на 2025 год.

Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с 2025 года изменится механизм набора номера телефона при междугородних и международных звонках. Об этом говорится в проекте приказа ведомства «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации».

В пресс-службе министерства пояснили, что при междугородних вызовах нужно будет набирать вместо цифры «8» — «0», при международных звонах — «00».

Согласно проекту приказа об утверждении российской системы и плана нумерации, до 2025 года министерство должно «осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00».

Кроме того, проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.

Бийский рабочий