Бийск: В России планируют создать реестр граждан, нуждающихся в квартирах • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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В него планируют включить граждан, нуждающихся в жилье за счет средств федерального бюджета.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) РФ создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия, новая система позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника. Реестр будет работать онлайн.

По имеющейся у издания информации, в него включат граждан, нуждающихся в жилье за счет средств федерального бюджета. Речь о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий, других категориях граждан.

В Минстрое газете пояснили, что сейчас министерство получает отчеты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий. При этом ведомство выделяет федеральные средства на эти цели не адресно каждому конкретному нуждающемуся, а по общей заявке от субъекта, где содержатся сведения о количестве льготников.

Проект нормативно-правового акта о создании федерального реестра находится на согласовании в правительстве РФ.

Сейчас примерно 4 млн россиян стоят в очереди на улучшение жилищных условий, из них более 750 тысяч человек – по федеральным программам. В среднем льготники ждут квартиры до 20 лет.

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10:06, 09.02.2021 1299

Бийский рабочий