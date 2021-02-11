Бийск: В России один из регионов объявил об отмене обязательного ношения масок • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок.

В Удмуртии на этой неделе отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах.

По словам главы республики, отменяя требование, он надеется «на элемент общественного договора».

— Мы, естественно, идем навстречу предпринимателям. Но при этом продавцы за прилавком магазинов должны находиться в масках, — заявил он.

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

С конца января суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться. Если 21 января в республике зарегистрировали 190 новых заболевших, то ко 2 февраля показатель упал до 90 человек. Всего с начала пандемии в Удмуртии выявили 26,4 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Умер от заболевания 541 человек.

Напомним, масочный режим в Алтайском крае введен с 12 мая 2020 года. Жителям края следует носить маску в магазинах и аптеках, в заведения общепита, а также в общественном транспорте.

Бийский рабочий