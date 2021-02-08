Бийск: В России к началу лета от коронавируса привьют всех желающих • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Россия — единственная страна, где вакцинация всех желающих завершится до июня, в США и Европе это произойдет в сентябре или октябре.

В России все желающие пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции смогут сделать прививки еще до начала лета. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

— Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят, — сказал он.

По его мнению, в Европе и США вакцинация всех желающих сможет завершиться к сентябрю или октябрю. В основном производство и поставки вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи направлены на Россию, подчеркнул Дмитриев.

— На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем новые площадки и поставляем препарат с зарубежных площадок РФПИ, — добавил он.

Добавим, что «Спутник V» — это векторная вакцина, препарат был зарегистрирован в августе. «Вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус.

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12:16, 07.02.2021 544

Бийский рабочий