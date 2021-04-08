Бийск: В постоянной готовности: в Бийске провели совещание по надвигающемуся паводку

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На селекторном совещании по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в Бийске 6 апреля, обсудили ряд важных вопросов.

В управлении ГОЧС и ПБ, под руководством Игоря Степаненко, заместителя губернатора Алтайского края, провели анализ обстановки, которая сложилась в марте, а также оценили готовность Бийска к надвигающейся воде.

На совещании присутствовали представители администрации города, начальник пожарно-спасательного гарнизона, инспекторского участка ГИМС, а также представители администраций Солтонского и Солонешенского районов.

– На сегодняшний день, в Бийске проведены все превентивные мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Силы и средства городского звена ТП РСЧС находятся в постоянной готовности.

По итогам селекторного совещания, был дан ряд указаний по проведению противопаводковых мероприятий и подготовке к пожароопасному периоду 2021 года.

Уточним, что в настоящее время по этому поводу проводится активная информационная работа среди населения.

В Алтайском крае началась первая волна паводка

17:17, 06.04.2021 854

Бийский рабочий