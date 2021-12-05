Бийск: В правительстве РФ главной проблемой Алтайского края назвали загрязнение воздуха

9

Вице-премьер предложила оказать финансовую поддержку региону в обновлении парка трамваев и троллейбусов

Куратор СФО и зампред правительства РФ, Виктория Абрамченко обозначила основные проблемы регионов Сибири. По мнению чиновницы, в Алтайском крае наиболее остро стоит вопрос загрязнения воздуха выхлопными газами общественного транспорта. Об этом говориться в рабочем документе со списком сложностей регионов РФ, подлинность которого РБК подтвердил один из федеральных чиновников.

Вице-премьер считает, что в крупных городах края – Барнауле, Бийске и Рубцовске, — общественный транспорт, является одним из основных источников загрязнения воздуха. Абрамченко отметила, что в Бийске и Барнауле трамвайный парк насчитывает 273 единицы, а троллейбусов в Рубцовске и Барнауле — 84 единицы. Однако подвижной состав в муниципалитетах изношен на 95 %.

Решить ситуацию Абрамченко предлагает оказав финансовую поддержку региону в обновлении парка трамваев и троллейбусов с перспективой пересадить на электротранспорт 50 % пассажиропотока.

Ключевой для региона Абрамченко считает поддержку участия в федеральном проекте «Чистый воздух», пишет «Банкфакс». В рамках проекта предлагается поддержать регион предоставлением денег на обновление инфраструктуры и парка электротранспорта. Согласно подсчету на эти цели региону понадобиться 24,2 млрд рублей. Из них Бийску необходимо 6,5 млрд.

Главной задачей при этом считается увеличение потока пассажиров в городском экологичном транспорте до 50% от общего объема перевозок. Это увеличит выручку таких предприятий на 12% к уровню 2021 года, налоговые отчисления в бюджет на 10%, снизит выброс вредных веществ на 10%, повысит зарплату работников сферы на 15%.

Дымят как паровозы: бийчане возмущены черными выхлопами городских автобусов

11:48, 12.09.2021 2492

Бийский рабочий