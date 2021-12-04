ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: В почтовых отделениях Алтайского края начала работать почта Деда Мороза

Горняк22
10 часов Ago

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Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

— Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик – они размещены в каждом почтовом отделении области и на фасадах некоторых зданий, — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Дарья Ильчакова.

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.

В почтовых отделениях Алтайского края начала работать почта Деда Мороза1

С маской и QR: бийские Дедушки Морозы «на заказ» готовятся к новогоднему чёсу

13:20, 30.11.2021 814

 

Бийский рабочий

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