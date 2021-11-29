Бийск: В полиции рассказали о массовых жалобах бийчан на продавцов датчиков

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По данным ведомства, в полицию поступило несколько десятков таких заявлений с начала 2021 года

Все заявления касаются организаций, которые продают датчики пожаротушения. Претензия, как правило, одна — это завышенная стоимость приборов.

Так, накануне в дежурную часть отдела полиции «Приобский» поступил очередной звонок от жительницы Бийска. 69-летняя женщина приобрела автоматическое устройство порошкового пожаротушения за 7 000 рублей. При этом все документы — это сертификаты соответствия, договор купли-продажи продавец предоставил. Не устроила в итоге цена. Как позже выяснила пенсионерка, такие же датчики можно приобрести значительно дешевле.

— Прежде чем совершить такие «импульсивные» траты, когда представитель компании приходит без предупреждения и начинает навязывать свои услуги, возьмите паузу, чтобы изучить вопрос детально. Сравните цены в других подобных организациях, спросите, что входит в конечную стоимость, кроме самой системы. Обычно деньги еще взимаются за проверку проводки и напряжения в сети, так же за саму установку и составление документации. Когда вы убедитесь, что все пункты устраивают, только в этом случае подписывайте акты и оплачивайте услуги, — предупреждают в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Бийский рабочий