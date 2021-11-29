Бийск: В понедельник 29 ноября в Бийске простятся с Владимиром Красиловым
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Об этом сообщает администрация города
Прощание с Владимиром Марковичем Красиловым состоится 29 ноября с 13.00 до 15.00 по адресу: г.Бийск, Кирова, 21.
В 14.00 состоится гражданская панихида, после чего будет проведено отпевание.
Погребение Владимира Красилова состоится на Аллее славы и почетных граждан.
Напомним, в Бийске на 68-м году жизни скончался Владимир Красилов, бывший начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Бийска, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук.
Администрация Бийска с прискорбием сообщает о кончине Владимира Красилова
10:52, 27.11.2021 2672