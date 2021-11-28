Бийск: В память о Михаиле Вороновском БДТ поделился записью его последнего спектакля

21

27 ноября главный режиссер Бийского драматического театра отметил бы свое 52-летие

27 ноября, Михаил Вороновский встречал бы свой 52-й день рождения, сообщили в Бийском драмтеатре.

— Так уж случилось, что спектакль «Банкрот» и роль Самсона Силыча Большова (50-я в актёрском багаже Михаила Михайловича) стали его прощанием со сценой, партнёрами, зрителями, — написали в БДТ.

В память об Артисте театр опубликовал запись спектакля, сделанную 23 октября 2021 года.

Напомним, Михаил Вороновский ушел из жизни 25 октября. Прощание с ним состоялось 27 октября, простится с режиссером собралось более ста человек.

Последние аплодисменты: 27 октября в Бийске простились с Михаилом Вороновским

07:15, 28.10.2021 3438

Бийский рабочий