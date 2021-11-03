Бийск: В проекте National Geographic Белокуриху признали лучшим курортом

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В номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» первое место по итогам онлайн голосования заняла Белокуриха.

Журнал National Geographic Traveler провел онлайн голосование «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям нашей страны.

Голосование проходило по десяти основным номинациям: “Природный объект”, “Туристическая тропа”, “Экскурсионный маршрут”, “Речной и морской круиз”, “Культурно-исторический объект”, “Общественное пространство”, “Пляжный курорт”, “Национальная кухня”, “Народный промысел” и “Традиционный праздник”.

В номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» первое место по итогам онлайн голосования заняла Белокуриха Алтайского края. У нее 24% голосов, сообщает РБК. На втором месте — Зеленоградск со своими пляжами, на третьем — полуостров Копылово Самарской области.

— Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах, но окончательный выбор – за аудиторией National Geographic, — сообщает издание.

Итоги голосования будут подведены в ноябре.

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16:23, 09.10.2021 819

Бийский рабочий