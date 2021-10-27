Бийск: В парикмахерских и пивных: торговые точки Бийска нарушают масочный режим

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Алтайский Роспотребнадзор назвал торговые точки, персонал которых не соблюдал масочный режим при обслуживании посетителей.

В Алтайском крае продолжается проведение надзорных мероприятий, посвященных контролю за соблюдением должностными лицами и хозяйствующими субъектами мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19 среди населения региона.

За минувшую неделю рейдовые проверки прошли в Алейске, Барнауле, Белокурихе, Бийске, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Яровом, а также в административных центрах районов Алтайского края.

Всего за период с 15 по 21 октября 2021 было проинспектировано 1315 объектов торговли и общественного транспорта, из них в 86 случаях были выявлены нарушения масочного режима и санитарного законодательства.

В Бийске чаще всего нарушения выявляют в продуктовых магазинах и магазинах, занимающихся продажей разливного пива. Так, в ходе рейдов протоколы были составлены в трех пивных и двух продуктовых точках.

Также за несоблюдением масочного режима были замечены сотрудники строительных магазинов, двух парикмахерских, одной микрокредитной компании и сервисного центра.

С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды

16:02, 14.10.2021 5946

Бийский рабочий