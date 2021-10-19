Бийск: В программе «Городская среда» в Бийске могли применять мошеннические схемы

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Правоохранители разбираются в отношениях подрядчиков, ремонтировавших дворы в Бийске

В центре истории оказалась ремонтная кампания еще 2018 года.

Тогда в числе прочего в Бийске были проведены ремонтные работы во дворах домов по адресам ул. Мирная, 4, ул. Стадионная, 6, ул. Разина, 63.

По документам работы тут проводило ООО «Подряд». Однако есть данные, что фактически асфальтирование территорий велось за счет сил и средств — техники, рабочих и материалов генерального подрядчика — «Юго-Восточное ДСУ».

В дальнейшем руководство субподрядчика «Подряд» якобы готовило подложные акты выполненных работ на сумму почти 2 млн руб.

Однако в актах сверки между двумя предприятиями взаимных расчетов за 2018 год между двумя предприятиями нет.

По данным ИА «Банкфакс», сотрудники «Юго-Восточного ДСУ» получали устные указания начальника планово-производственного отдела о работах в названных дворах. Сам же он объяснял, что нужно будет говорить на тот случай, если работа заинтересуются правоохранители.

Такую же схему подрядные организации могли применить и в следующем, 2019 году. Тогда «Подряд» снова участвовал в исполнении. На сей ему достались работы уже на 10,5 млн рублей. Работники ГУПа забили тревогу, полагая, что вновь может быть применена прежняя схема, однако этого по какой-то причине не произошло. В 2020 году этой темой заинтересовались сотрудники ФСБ.

Бийский рабочий