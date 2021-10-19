Бийск: В Пермском крае подросток принес в школу ружье и устроил стрельбу

33

Школьник устроил стрельбу в поселке Сарс в Пермском крае, пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС, ученик шестого класса пришел в школу с огнестрельным оружием и успел выстрелить в потолок и в стену. Информацию подтвердили в правоохранительных органах, туда поступило сообщение о стрельбе.

Также сообщается, что стрелявшего ученика обезвредила директор, она позвала его к себе в кабинет и уговорила отдать оружие. Мальчик, якобы, находился в состоянии эмоционального расстройства.

В администрации городского округа рассказали, что семья школьника, открывшего стрельбу, благополучная, на учете не состояла. Школьника задержали. Что стало поводом для такого поступка и где ребенок взял оружие — выясняется.

Напомним, в сентябре этого года студент-первокурсник открыл стрельбу в корпусе Пермского государственного университета. В результате погибли 6 человек, 41 получил различные травмы — огнестрельные, черепно-мозговые, переломы.

Глава Следкома: нападения на вузы и школы – это негативное влияние Интернета

17:14, 25.09.2021 865

Бийский рабочий